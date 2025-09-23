Скидки
В Сочи стартовали финальные соревнования Летних спортивных игр «Роснефти»

В Сочи начались финальные соревнования ХX Летних спортивных игр «Роснефти», которые продлятся до 26 сентября. В них принимают участие спортсмены-нефтяники из 20 сильнейших команд предприятий компании со всей России.

В течение четырёх дней на шести олимпийских площадках Сочи участники будут бороться в 18 дисциплинах, в числе которых мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, силовое двоеборье, легкоатлетическая эстафета и забеги среди мужчин и женщин, бильярд, перетягивание каната и пулевая стрельба. В программу соревнований впервые включено плавание.

В торжественной церемонии открытия участников приветствовал трёхкратный чемпион мира по хоккею, призёр двух Олимпиад и многократный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров. Легендарный спортсмен, член наблюдательного совета ХК ЦСКА отметил значительный вклад «Роснефти» в развитие массового спорта и подчеркнул важность популяризации здорового образа жизни.

Развитие спорта – одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры – самые массовые корпоративные соревнования, в которых участвуют тысячи сотрудников.

