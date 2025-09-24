Алиреза Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам — 2025

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа не сыграет на Кубке мира по шахматам. Об этом сообщает Chessdom.

После третьего места на «Большой швейцарке», которое не позволило французу попасть на турнир претендентов, Алиреза окончательно потерял возможность выступить на данных соревнованиях в текущем сезоне. Кубок мира был последним шансом заработать слот на участие.

Мужской шахматный Кубок мира 2025 года пройдёт в Индии, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Турнир начнётся 30 октября и завершится 27 ноября. В нём примут участие 206 шахматистов.

Среди россиян на Кубке мире выступят Ян Непомнящий, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.