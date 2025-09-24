Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алиреза Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам — 2025

Алиреза Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам — 2025
Комментарии

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа не сыграет на Кубке мира по шахматам. Об этом сообщает Chessdom.

После третьего места на «Большой швейцарке», которое не позволило французу попасть на турнир претендентов, Алиреза окончательно потерял возможность выступить на данных соревнованиях в текущем сезоне. Кубок мира был последним шансом заработать слот на участие.

Мужской шахматный Кубок мира 2025 года пройдёт в Индии, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Турнир начнётся 30 октября и завершится 27 ноября. В нём примут участие 206 шахматистов.

Среди россиян на Кубке мире выступят Ян Непомнящий, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

Материалы по теме
«В Лондоне всё замечательно, кроме шахмат». Как экс-россиянин Витюгов живёт в Англии?
Эксклюзив
«В Лондоне всё замечательно, кроме шахмат». Как экс-россиянин Витюгов живёт в Англии?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android