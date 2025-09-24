Семь россиян допущены до чемпионата мира по тяжёлой атлетике

Семь российских атлетов были допущены Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) до чемпионата мира — 2025 в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Право принять участие в мировом первенстве получили Регина Шайдуллина и Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Мария Груздова и Анна Зубко (обе — до 86), Виктор Кондратьев (до 110 кг).

Изначально на чемпионат мира были заявлены 16 тяжелоатлетов. Помимо тех семи атлетов, которым было предоставлено право принять участие в соревнованиях, остальные спортсмены получили отказ. На чемпионате мира не выступят Зулфат Гараев (до 7 1 кг), Геворг Серобян, Сергей Петров (оба — до 79 кг), Артём Окулов (до 88 кг), Георгий Купцов (до 94 кг), Хас-Магомед Балаев (до 110 кг), Даниил Вагайцев (свыше 110 кг). Среди девушек не были допущены Анастасия Романова (до 77 кг), Яна Сотиева (до 86 кг).

Запасными участниками должны были стать Рамазан Джанхотов (до 88 кг), Михаил Подкорытов (до 94 кг), Евгения Гусева (до 69 кг) и Дана Теблоева (до 86 кг), они также не были допущены до турнира.

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике пройдёт со 2 по 11 октября в Норвегии.