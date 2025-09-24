Скидки
Песков высказался насчёт участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Я считаю, [выбор должен быть] за спортсменами, и я считаю, что спортсменов нужно всячески сподвигать сохранять графики подготовки к высшим международным соревнованиям и участвовать в них, отстаивая свои интересы и интересы страны.

Да, мы не согласны с позицией МОК. Двойные стандарты продолжаются, концентрированно продолжаются. Но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и перестать со всеми общаться. Это недальновидно и неправильно. Мы должны общаться, должны отстаивать нашу позицию, должны продолжать принимать участие в международных соревнованиях. Наши интересы будут соблюдены», — приводит слова Пескова «РБК Спорт».

Песков допустил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу
