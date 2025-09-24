«Баха хвалить не за что». Михаил Дегтярёв — о пользе бывшего президента МОК для России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о том, какую пользу принесло избрание Кирсти Ковентри на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Он также отметил, что Томас Бах не сделал ничего полезного для российского спорта.

— Мы знаем, что вы слетали в Лозанну, провели очень большую работу с зарубежными спортивными деятелями. Что это дало? Какой эффект? И добавило ли оптимизма?

— Ваш покорный слуга назначен в мае 2024-го министром спорта, а в декабре 2024-го избран председателем Олимпийского комитета России. Что мы с тех пор сделали? Во-первых, юридически привели в соответствие все документы, устав и передали их в МОК. В марте 2025-го избран новый президент МОК – им стала Кирсти Ковентри, которая вступила в должность в июне 2025-го. То есть от момента избрания вашего покорного слуги до момента её вступления в должность – шесть месяцев. За это время мы юридически всё поправили, заявились в МОК, подали все документы.

– До прихода Ковентри всё было бесполезно?

— Прежний глава МОК господин Бах ничего не сделал. Это, надо сказать, человек, который фактически допустил неправомерные, волюнтаристские действия в отношении России, наших спортсменов, и, в общем, хвалить его не за что.

— Что дальше?

— В конце июля наше досье было передано в юридическую комиссию МОК, как того и требует регламент, для подготовки решения исполкома. То есть, как только Кирсти Ковентри стала полноценным, полноправным главой МОК, через две-три недели нашим делом наконец-то занялись юристы. В сентябре был исполком МОК, наше дело там, по моей информации, обсуждалось, но не рассматривалось, потому что недостаточно прошло времени. Но на ближайший исполком МОК мы ждем вынесения нашего досье, — приводит слова Дегтярёва «Комсомольская правда».