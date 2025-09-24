Скидки
Главная Другие Новости

«Наш результат является очень скромным». Михаил Мамиашвили подвёл итоги ЧМ-2025 по борьбе

«Наш результат является очень скромным». Михаил Мамиашвили подвёл итоги ЧМ-2025 по борьбе
Михаил Мамиашвили
Комментарии

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал итоги чемпоната мира по спортивной борьбе — 2025 в Загребе (Хорватия). Российские спортсмены завоевали на турнире 11 наград (1-4-6).

«Понимая все сложности и задачи вызова в текущей ситуации, объективно подходим ко всему. Наш результат является объективно очень скромным. Но подготовка была полностью реализована. Есть вещи, которых нельзя не замечать, — в женской борьбе у нас серьёзнейший прорыв. Девочки понимают, что правильный труд и концепция тренеров сборной приносят результат.

Печально, что снова у нас не смог выехать капитан Садулаев. При любых раскладах он бы боролся за пьедестал, я в этом убеждён. Мы видели замечательную подготовку Заура Сидакова, но он не попал в финал. Эта медаль — и было бы более чем успешное впечатление, мягко говоря. Эти детали тоже нужно учитывать», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Комментарии
