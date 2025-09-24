Скидки
Михаил Мамиашвили поделился подробностями недопуска на ЧМ по борьбе Эмина Сефершаева

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили высказался по поводу недопуска на чемпионат мира по греко-римской борьбе — 2025 россиянина Эмина Сефершаева. Спортсмена увезли в полицейский участок после заселения в отель в Загребе. У хорватских властей возникли вопросы по поводу визы россиянина. Ему грозила депортация.

«Хотелось бы выразить благодарность МИДу России, нашему послу в Хорватии в ситуации с Эмином Сефершаевым. Никакой аргументации нам не представили об этом беззаконии в отношении нашего спортсмена. Была озвучена следующая история: это вообще не Сефершаев, а другой человек. Предпринимались серьёзные попытки, чтобы разместить его на несколько месяцев… К счастью, всё это не состоялось благодаря вмешательству со стороны России. Его посадили в милицейский автомобиль с наручниками на руках до границы с Сербией», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Объединённый мир борьбы (UWW) подал протест в отношении действий хорватских властей.

Полицейские выгнали российского борца с чемпионата мира. Дело чуть не дошло до депортации!
Полицейские выгнали российского борца с чемпионата мира. Дело чуть не дошло до депортации!
