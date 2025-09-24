Скидки
Главная Другие Новости

Михаил Мамиашвили: мы имеем гарантии, что все спортсмены примут участие в ЧМ-2026

Аудио-версия:
Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что получил гарантии участия российских спортсменов в ЧМ-2026, который пройдёт в Бахрейне. Он также рассказал, какой ответ получил по поводу недопуска Эмина Сефершаева к участию в ЧМ-2025 в Хорватии.

«Мы сталкивались только с одним ответом: «Мы ничего сделать не можем, это позиция Брюсселя». Нужно, чтобы международная федерация тщательнее выбирала страну проведения. Раньше, если возникали проблемы с визой, можно было перенести в другую страну. Сефершаеву хотели аннулировать визу, была попытка доказать нам, что это не Эмин (смеётся). Он уже тренировался в этом зале, приезжал.

Если 10 лет назад надо было представить, что будут такие вызовы, что на них нужно будет сосредоточить своё внимание, никто бы не поверил. Благо, следующий турнир пройдёт в Бахрейне (Манама), куда визы не нужны. Мы имеем гарантии, что все спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

