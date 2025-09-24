Скидки
Вице-президент ФСБР объяснил причину поражений российских борцов на ЧМ-2025

Арсен Фадзаев
Аудио-версия:
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев высказался по поводу выступления российских борцов на ЧМ-2025 в Загребе. Он согласился с мнением, что выступление в Хорватии было неудачным.

«Федерация, тренеры, болельщики — многие недовольны нашим сегодняшним выступлением. Давно не было такого, чтобы Россия приехала лишь с одной золотой медалью. То, что не было Садулаева, — большой минус. Он капитан и лидер команды. За короткое время у нас поменялся тренерский состав, главный тренер — это тоже фактор.

Многие спрашивают, почему ребята проигрывали на последних секундах. У нас было очень много ребят, которые вообще впервые выехали на международные соревнования такого уровня, и это тоже сыграло роль. Мне кажется, что некоторые профессионалы — чемпионы мира, олимпийские чемпионы — были чуть-чуть перегружены. Когда ты проигрываешь на пятой-четвёртой схватке, проигрываешь на последних секундах… Они устали, перегрузились. Во время сборов можно не прийти в пиковую форму, но к соревнованиям — да. А если ты перегружен, это плохо влияет», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Российские спортсмены завоевали на турнире 11 наград (1-4-6).

