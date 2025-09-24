Вице-президент ФСБР: мы надеялись на нашего лидера — Сидакова, но он не был готов

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, вице-президент ФСБР Арсен Фадзаев высказался по поводу выступления чемпиона Игр-2020 Заурбека Сидакова на ЧМ-2025. Россиянин восстановился после травмы на ЧЕ-2025 и завоевал в Загребе бронзу.

«Мы надеялись на нашего лидера — Сидакова. Но он прошёл через серьёзную травму и не был готов. После травмы не было ни одного старта. Очень жаль.

Нужно готовиться дальше, делать выводы обо всём. Сказать, что проблем нет, нельзя. Такого не бывает — раз результат не такой, значит, есть проблемы. Сядем, обсудим, как мы должны это решать.

Но я хочу сказать другое. Американская, японская команды — они на пике. Молодые ребята: 19-22 года. Есть один ветеран, и тот выиграл. Те ребята, которых я видел, и через два года будут на пике. Мы должны над этим работать», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.