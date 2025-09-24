Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Вице-президент ФСБР: мы надеялись на нашего лидера — Сидакова, но он не был готов

Вице-президент ФСБР: мы надеялись на нашего лидера — Сидакова, но он не был готов
Заурбек Сидаков
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, вице-президент ФСБР Арсен Фадзаев высказался по поводу выступления чемпиона Игр-2020 Заурбека Сидакова на ЧМ-2025. Россиянин восстановился после травмы на ЧЕ-2025 и завоевал в Загребе бронзу.

«Мы надеялись на нашего лидера — Сидакова. Но он прошёл через серьёзную травму и не был готов. После травмы не было ни одного старта. Очень жаль.

Нужно готовиться дальше, делать выводы обо всём. Сказать, что проблем нет, нельзя. Такого не бывает — раз результат не такой, значит, есть проблемы. Сядем, обсудим, как мы должны это решать.

Но я хочу сказать другое. Американская, японская команды — они на пике. Молодые ребята: 19-22 года. Есть один ветеран, и тот выиграл. Те ребята, которых я видел, и через два года будут на пике. Мы должны над этим работать», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Российские борцы давно не выступали так плохо. Почему вольники провалились на ЧМ-2025?
Российские борцы давно не выступали так плохо. Почему вольники провалились на ЧМ-2025?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android