Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Не очень хорошо работаем». Арсен Фадзаев заявил о проблемах с борьбой в регионах России

«Не очень хорошо работаем». Арсен Фадзаев заявил о проблемах с борьбой в регионах России
Комментарии

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев высказался о проблемах в регионах страны. Он отметил, что большую часть медалей сейчас забирают представители Дагестана.

«В регионах есть какие-то вопросы. Мы дружим, мы братья, но когда девять медалей забирает Дагестан… Идут какие-то сигналы. Значит, в других регионах, а у нас их много, не очень хорошо работаем», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Арсен Фадзаев согласился с мнением, что выступление российской сборной на ЧМ-2025 в Хорватии было неудачным.

Материалы по теме
«Выпрашивать и жаловаться — это не для нас». Итоги ЧМ-2025 для российских борцов
«Выпрашивать и жаловаться — это не для нас». Итоги ЧМ-2025 для российских борцов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android