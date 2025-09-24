«Не очень хорошо работаем». Арсен Фадзаев заявил о проблемах с борьбой в регионах России

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев высказался о проблемах в регионах страны. Он отметил, что большую часть медалей сейчас забирают представители Дагестана.

«В регионах есть какие-то вопросы. Мы дружим, мы братья, но когда девять медалей забирает Дагестан… Идут какие-то сигналы. Значит, в других регионах, а у нас их много, не очень хорошо работаем», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Арсен Фадзаев согласился с мнением, что выступление российской сборной на ЧМ-2025 в Хорватии было неудачным.