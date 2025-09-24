Скидки
Михаил Мамиашвили рассказал о взаимоотношениях с украинскими борцами

Михаил Мамиашвили
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался по поводу отношений с представителями Украины на международной арене. Он отметил, что любой контакт с россиянами может иметь последствия для украинских борцов.

«Мы адаптировались к этой ситуации. Кроме сожаления и жалости к нашим братьям по борцовскому ковру, это ничего не вызывает. Не буду назвать фамилии — они, к огромному сожалению, под большим вниманием. Даже простое рукопожатие может привести к плохим последствиям для украинских борцов. Но я общался с представителями, и все надеются, что вскоре всё будет нормально», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Мамиашвили выразил недовольство результатом сборной России по итогам ЧМ-2025.

