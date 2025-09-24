Эмин Сефершаев прокомментировал инцидент с высылкой из Хорватии во время ЧМ-2025

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев высказался по поводу истории с высылкой с территории Хорватии во время чемпионата мира — 2025 в Загребе. Хорватские власти планировали депортировать спортсмена.

«Хочу выразить благодарность Михаилу Геразиевичу и всей команде за оперативное вмешательство. Со мной хотели сделать другое, но перенаправили в братскую Сербию. Нас боятся, но это хорошо. Значит, мы двигаемся в правильном направлении. Я готов представлять сборную на чемпионате мира в Бахрейне.

Травма колена произошла два года назад, после такого восстанавливаются около года. Но через полгода я уже выступал на предолимпийском чемпионате России. Были ограничения, не было шанса отобраться на Олимпиаду. Сейчас я очень хотел проявить себя, но такой возможности не представилось. Двигаемся дальше», — передаёт слова Сефершаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.