Эмин Сефершаев прокомментировал инцидент с высылкой из Хорватии во время ЧМ-2025

Эмин Сефершаев прокомментировал инцидент с высылкой из Хорватии во время ЧМ-2025
Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев высказался по поводу истории с высылкой с территории Хорватии во время чемпионата мира — 2025 в Загребе. Хорватские власти планировали депортировать спортсмена.

«Хочу выразить благодарность Михаилу Геразиевичу и всей команде за оперативное вмешательство. Со мной хотели сделать другое, но перенаправили в братскую Сербию. Нас боятся, но это хорошо. Значит, мы двигаемся в правильном направлении. Я готов представлять сборную на чемпионате мира в Бахрейне.

Травма колена произошла два года назад, после такого восстанавливаются около года. Но через полгода я уже выступал на предолимпийском чемпионате России. Были ограничения, не было шанса отобраться на Олимпиаду. Сейчас я очень хотел проявить себя, но такой возможности не представилось. Двигаемся дальше», — передаёт слова Сефершаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

