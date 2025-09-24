Скидки
«Откровенный бред». Мамиашвили отреагировал на призывы уйти в отставку после ЧМ-2025

Михаил Мамиашвили
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал критику в свой адрес и призывы уйти в отставку после неудачного выступления россиян на ЧМ-2025 в Хорватии. Он подчеркнул, что наряду с конструктивными высказываниями появляется и бред.

— После чемпионата мира звучат призывы к вашей отставке.
— Правильно звучат. Выступили плохо! Виноват всегда командир, какими бы ни были люди. Я должен был и потренировать, и вес вместе с ребятами согнать, и поехать выступить. Иногда раздаётся откровенный бред, вбивают кашу в мозг. Я в этих «помойках» вижу бред сумасшедшего.

Поводы задумываться есть в первую очередь у меня. Люди не так погружены в процессы и условия, в которых мы находимся. Но это не снимает ответственность с нас и лично с меня. Мы собираемся 25-го числа. Вопросы не все будут приятными, в том числе и в мой адрес. Но я убеждён, что эта ситуация сделает нас сильнее. Наше дело правое, мы победим, — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Российские борцы давно не выступали так плохо. Почему вольники провалились на ЧМ-2025?
Российские борцы давно не выступали так плохо. Почему вольники провалились на ЧМ-2025?
