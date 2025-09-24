Мамиашвили выразил надежду на проведение очередной матчевой встречи между Россией и США

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о желании организовать очередную матчевую встречу между российскими и американскими борцами. Россия и США провели командный турнир 21 июля 2025 года в Будапеште (Венгрия) под названием «Борьба за мир». Победа осталась за россиянами, а сборные выставили запасные составы.

«Надеюсь, мы сможем организовать встречу между командами США и России», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно о планах организовать матчевые встречи как в России, так и в Соединённых Штатах Америки.