Вице-президент ФСБР высказался по поводу результатов России в женской борьбе на ЧМ-2025

Первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев оценил результаты россиянок в женской борьбе на чемпионате мира — 2025. В Загребе на счету России оказалось пять медалей (0-2-3).

«Прошло главное событие 2025 года в мире борьбы. Подводя итоги, хочется сказать, что женская сборная России на этот раз выступила более успешно, чем в предыдущие годы. Это второй результат за последние 10 лет. У нас было золото, серебро и две бронзы, а сейчас — две серебряные медали, три бронзовые. А одна девочка, Настя Сидельникова, заняла пятое место.

Для всех было открытием появлением настолько мощной команды Северной Кореи. Они буквально доминировали, давали бой японским девушкам и всем другим. Мы на третьем месте по количеству очков, и безусловно это успех по отношению к предыдущим годам.

Команда состояла как из опытных, так и из молодых девушек. Симбиоз молодости и опыта. В мужской борьбе, возможно, сильно сказался недостаток старта, а мы прошли всю программу, отработали от и до. Елизавета Смирнова — открытие. Она очень хорошо выступила. Амина Танделова тоже молодая девушка, она проявила характер и взяла медаль. Екатерина Вербина и Алина Касабиева. Но нам есть куда расти», — передаёт слова Муртузалиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.