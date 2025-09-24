Вице-президент ФСБР Муртузалиев: надеюсь, на следующем ЧМ команда выступит успешно

Первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев высказался по поводу результатов российских борцов на чемпионате мира — 2025. В Загребе на счету России оказалось 11 медалей (1-4-6). Из них три награды в активе вольников (1-1-1). Для представителей вольной борьбы этот ЧМ стал худшим за последние 22 года.

«У меня язык не повернётся бросить камень в огород Магомеда Курбанова. Какие схватки он прошёл! Абдулла Курбанов победил олимпийского чемпиона, которого сам президент США обнимал и поздравлял. Но ребята ещё будут расти. Они делали всё, но так сложилось. Где-то допустили ошибки и сделают выводы.

Надеемся, на следующем чемпионате мира команда выступит успешно. Я уверен в этом. Сделают все выводы, и результат будет другим. Четвёртое-пятое место — не наше, наше место — первое! Так было, есть и будет», — передаёт слова Муртузалиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.