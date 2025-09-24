Скидки
Михаил Дегтярёв: планирую командировку в Европу для встреч с членами МОК

Михаил Дегтярёв: планирую командировку в Европу для встреч с членами МОК
Михаил Дегтярёв
Аудио-версия:


Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался по поводу восстановлении членства ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК). Он подчеркнул, что сейчас ведётся работа в этом направлении. Дегтярёв также планирует встретиться с представителями МОК.

– То есть речь о восстановлении [ОКР в правах]?
– Да, о восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Зачем это надо? Это надо для того, чтобы наши спортсмены могли выступать под флагом и с гимном России, когда побеждают. Без восстановления ОКР это невозможно. Так что мы находимся в графике, в коммуникации. Сейчас мы запросили разъяснения у МОК по процедуре. Но при этом сверхожиданий каких-то у нас быть не должно.

– Ещё контакты с руководством МОК у вас есть в планах?
– Планирую сейчас опять командировку в Европу как раз для встреч и с членами МОК, и с президентами федераций. А в конце октября у нас в Париже будет очень крупная встреча всех министров спорта, которые являются членами-подписантами Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Будем там обсуждать конструкцию по борьбе с допингом, есть и у нас предложения. Это текущая работа. Мы полноценная сторона Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом, — приводит слова Дегтярёва «Комсомольская правда».

