Стал известен состав новой Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России

Исполком Олимпийского комитета России утвердил итоги выборов в новый состав Комиссии спортсменов, в него вошли 15 атлетов. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

В ходе выдвижения кандидатов было получено 53 заявки от 36 общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

В состав комиссии по назначению председателя ОКР и министра спорта Михаила Дегтярёва вошли олимпийские чемпионы Владлена Бобровникова (гандбол), Богдан Киселевич (хоккей), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Тарас Хтей (волейбол) и Мария Груздова (тяжёлая атлетика).

Также были избраны Софья Великая (фехтование), Артур Далалоян (спортивная гимнастика), Семён Елистратов (шорт-трек), Марк Кондратюк (фигурное катание), Анастасия Фесикова (плавание), Гульназ Хатунцева (велоспорт), Александр Мальцев (синхронное плавание), Валерий Пронкин (лёгкая атлетика), Ольга Денщикова (скелетон) и Полина Кнороз (лёгкая атлетика).

На первом заседании обновленной Комиссии спортсменов ОКР, которое состоится в ближайшее время, будет избран председатель Комиссии и его заместитель.

