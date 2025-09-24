Экс российский велогонщик Сиваков стал серебряным призёром ЧМ-2025 в смешанной эстафете

Экс российский велогонщик, ныне представляющий Францию, Павел Сиваков стал серебряным призёром в смешанной командной гонке на чемпионате мира – 2025 по шоссейному велоспорту, который проходит в Руанде.

Чемпионами в данном виде программы стали австралийские спортсмены, которые завершили дистанцию в 41,8 км за 54.30,47 минуты. Французы уступили лидерам 5,47 секунды, замкнули тройку призёров велосипедисты из Швейцарии, которые проиграли победителям 18,42 секунды.

28-летний Сиваков сменил гражданство в 2022 году. В 2025 году Сиваков одержал победу на шоссейной многодневке «Вуэльта».

Чемпионат мира – 2025 по шоссейным велогонкам проходит с 21 по 28 сентября.