Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Экс российский велогонщик Сиваков стал серебряным призёром ЧМ-2025 в смешанной эстафете

Экс российский велогонщик Сиваков стал серебряным призёром ЧМ-2025 в смешанной эстафете
Комментарии

Экс российский велогонщик, ныне представляющий Францию, Павел Сиваков стал серебряным призёром в смешанной командной гонке на чемпионате мира – 2025 по шоссейному велоспорту, который проходит в Руанде.

Чемпионами в данном виде программы стали австралийские спортсмены, которые завершили дистанцию в 41,8 км за 54.30,47 минуты. Французы уступили лидерам 5,47 секунды, замкнули тройку призёров велосипедисты из Швейцарии, которые проиграли победителям 18,42 секунды.

28-летний Сиваков сменил гражданство в 2022 году. В 2025 году Сиваков одержал победу на шоссейной многодневке «Вуэльта».

Чемпионат мира – 2025 по шоссейным велогонкам проходит с 21 по 28 сентября.

Материалы по теме
Стал известен состав новой Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android