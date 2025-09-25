Определились все участники плей-офф Кубка России по пляжному футболу

В среду, 24 сентября, завершился групповой этап второй стадии Кубка России 2025 года по пляжному футболу.
По итогам соревнований определились участники четвертьфинала, среди которых оказались команды «Кристалл», «Краснодар-ЮМР», «Локомотив», РНИМУ, «Саратов», «Крылья Советов», «Лекс» и «Анапа».
Пары 1/4 финала плей-офф выглядят следующим образом:
«Кристалл» — «Краснодар-ЮМР»
«Локомотив» — РНИМУ
«Саратов» — «Крылья Советов»
«Лекс» — «Анапа»
Финальная стадия плей-офф состоится в Анапе, в Центре подготовки воднолыжного спорта «Олимп», с 26 по 28 сентября. Действующим обладателем трофея является команда «Саратов», победившая в финале прошлого сезона команду «Кристалл» со счетом 3:1.
