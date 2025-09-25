Скидки
CAS отклонил апелляцию призёра ЧМ по лёгкой атлетике за подделку документов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бегуна на средние дистанции Мохамеда Катира (Испания) против World Athletics (WA) по делу о нарушении антидопинговых правил. Встречная апелляция со стороны WA также была отклонена, и остаётся в силе четырёхлетний срок дисквалификации спортсмена, который он сейчас отбывает, сообщает пресс‑служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Дисциплинарный трибунал WA 11 декабря 2024 года установил, что спортсмен совершил нарушение и назначил ему четырёхлетний срок дисквалификации с даты вынесения решения. Этот срок должен был действовать параллельно с уже отбываемой двухлетней дисквалификацией. При этом аннулирование спортивных результатов до 7 февраля 2024 года не последовало.

Ранее сообщалось, что Катир подделал маршрут поездки, посадочный талон и подтверждение бронирования для того, чтобы ввести в заблуждение следователей, которые занимались его делом о пропуске допинг-пробы 28 февраля 2023 года.

