CAS отклонил апелляцию призёра ЧМ по лёгкой атлетике за подделку документов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бегуна на средние дистанции Мохамеда Катира (Испания) против World Athletics (WA) по делу о нарушении антидопинговых правил. Встречная апелляция со стороны WA также была отклонена, и остаётся в силе четырёхлетний срок дисквалификации спортсмена, который он сейчас отбывает, сообщает пресс‑служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Дисциплинарный трибунал WA 11 декабря 2024 года установил, что спортсмен совершил нарушение и назначил ему четырёхлетний срок дисквалификации с даты вынесения решения. Этот срок должен был действовать параллельно с уже отбываемой двухлетней дисквалификацией. При этом аннулирование спортивных результатов до 7 февраля 2024 года не последовало.

Ранее сообщалось, что Катир подделал маршрут поездки, посадочный талон и подтверждение бронирования для того, чтобы ввести в заблуждение следователей, которые занимались его делом о пропуске допинг-пробы 28 февраля 2023 года.