Ковентри: хочу, чтобы ОИ оставались актуальными и продолжали вдохновлять

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри рассказала, что она собирается привнести в работу олимпийского движения, отметив, что спортсмены могут вдохновлять других людей, несмотря на разделённость, которая присутствует в современном мире.

«Я хочу иметь возможность вернуть что-то этому движению, которое дало мне так много. Я хочу помогать спортсменам в их пути и после него. Хочу, чтобы мы работали вместе как партнёры, чтобы Игры оставались актуальными и продолжали вдохновлять, особенно в очень разделённом мире. Ведь именно спортсмены демонстрируют всему миру лучшее, что есть в человечестве.

Эти ценности и вдохновляющие моменты, которые они нам дарят, их истории, правда? Вот это то, что мы любим – истории триумфов, падений и поражений, но и того, как они снова поднимаются, как проявляют стойкость. Они воплощают то лучшее, как мы все должны вести себя каждый день», – приводит слова Ковентри NBC Sports.

