Российская велогонщица Иванченко стала седьмой в групповой гонке U23 на ЧМ-2025 в Руанде

21-летняя российская велогонщица Алёна Иванченко заняла седьмое место в групповой гонке U23 чемпионата мира – 2025 по шоссейному велоспорту, который проходит в Кигали (Руанда). Иванченко преодолела дистанцию 119,4 км с общим набором высоты 2435 м, отстав от победительницы на 20 секунд.

Обладательницей золотой медали ЧМ-2025 в групповой гонке U23 стала 19-летняя француженка Селия Жери. Серебро досталось представительнице Словакии Виктории Хладоновой (+2,0 отставания). Тройку призёров замкнула 22-летняя испанка Паула Блази.

Отметим, что ранее в индивидуальной гонке U23 на ЧМ-2025 Иванченко стала пятой.