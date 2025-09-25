Скидки
Главная Другие Новости

Россиянин Граничка выиграл золото на ЧМ по паралимпийскому плаванию — 2025

Чемпион Паралимпийских игр (2020) Андрей Граничка стал чемпионом мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 м брассом в классе SB5. Пловец преодолел дистанцию за 1.27,30.

Второе место в заплыве занял испанец Антони Понсе Бертран, показавший результат 1.27,32. Замкнул тройку лидеров представитель Украины Даниил Семенихин, завершивший заплыв с результатом 1.32,21.

Также на текущем чемпионате мира Граничка взял бронзовую медаль в заплыве на 400 м вольным стилем в категории S6.

Помимо Гранички, золото на мировом первенстве выиграли Диана Кольцова (100 м на спине в классе S2), Мира Ларионова (150 м комплексным плаванием, SM4), Мария Павлова (100 м брассом, класс SB7), Дарья Лукьяненко (200 м комплексным плаванием в классе SM11), Мария Латрицкая (дистанция 100 м брассом в классе SB12), Тимофей Гук (100 м брассом в категории SB12).

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября.

