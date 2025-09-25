Паралимпийская чемпионка Токио Ищиулова выиграла золото ЧМ по параплаванию

Россиянка Виктория Ищиулова, являющаяся паралимпийской чемпионкой (2020) в плавании, стала победительницей заплыва на дистанции 50 м вольным стилем в классе S8. Спортсменка показала результат 31,30.

Серебро в заплыве досталось китайской пловчихе Уи Жу, она финишировала за 31,39. Бронзовую медаль взяла представительница Италии Ксения Франческа Палаццо, её результат составил 31,44.

Также на текущем чемпионате мира Ищиулова стала обладательницей двух серебряных медалей. Она финишировала второй на дистанции 100 м на спине в классе S8 и 100 м баттерфляем в классе S8.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в статусе нейтральных атлетов. Турнир проходит в Сингапуре и завершится 27 сентября.