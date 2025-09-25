Скидки
Стало известно, где пройдёт чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2026

Стало известно, где пройдёт чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2026


Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2026 пройдёт в столице Китая Пекине. Об этом заявил официальный сайт Международной федерации водных видов спорта.

Китай примет данный турнир в третий раз. До этого чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Шанхае (2006) и Ханчжоу (2018). Соревнования состоятся с 1 по 6 декабря 2026 года.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) раз в два года. Предыдущий турнир состоялся в 2024 году в столице Венгрии Будапеште. Россияне приняли в нём участие в нейтральном статусе, где суммарно выиграли шесть золотых и четыре серебряные медали.

