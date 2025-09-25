Скидки
Индонезийский гимнаст погиб во время тренировочных сборов в Пензе

Индонезийский гимнаст погиб во время тренировочных сборов в Пензе
Гимнаст из Индонезии, который находился на сборах в Пензе, скончался после полученной на тренировке травмы шеи. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на слова директора пензенского дворца спорта «Буртасы» Олега Минкарского. Имя спортсмена не разглашается.

«Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, скончался вчера вечером в больнице после того, как несколько дней назад получил тяжёлую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением.

Спортсмен умер вчера около 10 часов вечера. Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики. Я не готов сказать, когда тело спортсмена будет отправлено на родину, прошло слишком мало времени», — приводит слова Минкарского ТАСС.

Ангелина Мельникова заявила, что российская гимнастика не отстала от мирового уровня
