«Чуть что, сразу на выброс». Гунину не пригласили участвовать в командном чемпионате мира

Комментарии

Российская шахматистка, гроссмейстер (2013) Валентина Гунина не получила приглашение к участию в женском командном чемпионате мира по шахматам. Об этом она заявила у себя в соцсетях.

«Как и было понятно, меня не берут в состав команды на чемпионат мира. Вместо поддержки от федерации меня просто убрали.

Вот это я понимаю — отношение к самой титулованной спортсменке России: чуть что, сразу на выброс», — написала Гунина у себя в телеграм-канале.

В сентябре 2025 года Гунина снялась с турнира «Большая швейцарка — 2025» по медицинским показаниям. Она раскритиковала Федерацию шахмат России за неоказание помощи в сложившейся ситуации.

Командный чемпионат мира по шахматам пройдёт с 17 по 24 ноября в Линаресе (Испания).

