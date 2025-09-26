Скидки
Норвежского гандболиста дисквалифицировали за нападение на болельщика

Комментарии

Гандболист норвежского клуба «Борген» Николай Далинг получил дисквалификацию за нападение на болельщика во время матча на чемпионате Норвегии. Об этом сообщает TV2.

7 сентября во время встречи с командой «Фолло» Далинг поднялся на трибуну и выбил мегафон из рук болельщика соперника. После матча он рассказал, что слышал оскорбления в свой адрес с трибун. За своё поведение Далинг получил дисквалификацию на два матча.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Федерации гандбола Норвегии также наказал «Фолло» за поведение болельщика. Клуб будет вынужден выплатить штраф в размере 10 тыс. норвежских крон (около € 850).

