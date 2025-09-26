Норвежского гандболиста дисквалифицировали за нападение на болельщика

Гандболист норвежского клуба «Борген» Николай Далинг получил дисквалификацию за нападение на болельщика во время матча на чемпионате Норвегии. Об этом сообщает TV2.

7 сентября во время встречи с командой «Фолло» Далинг поднялся на трибуну и выбил мегафон из рук болельщика соперника. После матча он рассказал, что слышал оскорбления в свой адрес с трибун. За своё поведение Далинг получил дисквалификацию на два матча.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Федерации гандбола Норвегии также наказал «Фолло» за поведение болельщика. Клуб будет вынужден выплатить штраф в размере 10 тыс. норвежских крон (около € 850).