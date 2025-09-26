Скидки
Триатлонистка Диана Исакова заняла пятое место на этапе Мировой серии в Китае

Триатлонистка Диана Исакова заняла пятое место на этапе Мировой серии в Китае
Комментарии

Российская триатлонистка Диана Исакова финишировала на пятом месте на этапе Мировой серии в Вэйхае (Китай). Она преодолела всю дистанцию за 1 час 53 минуты.

Плавательный этап Исакова преодолела за 19 минут 37 секунд, велогонку прошла за 57 минут 12 секунд. Заключительный беговой этап россиянка прошла за 34 минуты 26 секунд.

Триатлон. Кубок мира — 2025. World Triathlon Championship Series. Китай, женщины. Результаты:

  1. Бет Поттер (Великобритания) — 1:51.58.
  2. Лиза Терч (Германия) — 1:52.15.
  3. Таня Нойберт (Германия) — 1:52.19.
  4. Тэйлор Спайви (США) — 1:52.45.
  5. Диана Исакова (Россия) — 1:53.0.
  6. Софи Алден (Великобритания) — 1:53.14.
