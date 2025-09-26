Скидки
Российский гимнаст Карцев получил нейтральный статус

Российский гимнаст Карцев получил нейтральный статус
Российский спортивный гимнаст Александр Карцев получил статус нейтрального спортсмена, который позволит ему принять участие в международных стартах. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Ранее стало известно, что Александр Карцев был включён в заявку в качестве участника чемпионата мира по спортивной гимнастике, который пройдёт с 19 по 25 октября в столице Индонезии Джакарте.

Помимо Карцева, нейтральные статусы получили батутисты Ильдан Махиянов и Роман Неудачин.

23-летний Карцев является шестикратным чемпионом России, призёром Кубка России. В многоборье на Олимпиаде в Токио спортсмен занял 29-е место.

Ангелина Мельникова заявила, что российская гимнастика не отстала от мирового уровня
