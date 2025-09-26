Гоги Когуашвили покинул пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили покинул свой пост после почти 20 лет работы. Об этом сообщил ТАСС.

«Это моё решение, никто меня к нему не принуждал. Конечно, сейчас мне сложно всё это переживать — из своих 56 лет жизни 40 я отдал борьбе. Сначала как профессиональный спортсмен — в последний раз на Олимпиаде в Афинах выступал, потом — как тренер сборной. Борьба — это не просто моя профессия, это моя жизнь. А сборная —это не просто спортсмены, это уже моя семья, даже больше.

Нужно перевести дух, потом пойму, что делать дальше. Кто бы ни пришёл мне на смену, это будет воспитанник российской школы борьбы. И это сейчас важно во всех смыслах. Не мне оценивать результаты своей работы. Могу сказать только, что все эти годы я был счастлив работать со сборной.

Нас долго не допускали к стартам, лидеры ушли, но мне удалось собрать костяк, и мы могли взять два-три золота с этой командой. А что выходит? Двух молодых борцов, лидеров, не допустили, плюс у меня есть вопросы по судейству — это вообще отдельный вопрос, как они решали судьбы наших ребят. Как минимум два наших борца были лишены финалов. Я не говорю, что только в судействе причина — надо быть на голову выше, бороться со стойки, не дожидаясь партера. Да, где-то не хватило удачи, спортивного счастья», — приводит слова Когуашвили ТАСС.

56-летний Когуашвили занимал пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе около 20 лет. Под его руководством сборная завоевала 15 олимпийских наград, 56 медалей чемпионатов мира, 90 медалей чемпионатов Европы. На чемпионате мира в Загребе в 2025 году российские спортсмены завоевали в греко-римской борьбе серебряную и две бронзовые медали.