ВФЛА открыла конкурс на пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила конкурс на должность главного тренера сборных команд Российской Федерации по лёгкой атлетике. Пресс-релиз был опубликован на официальном сайте организации.

Приём заявок на должность начался 25 сентября и продлится до 15 октября включительно.

Кандидаты на вакантную должность должны соответствовать критериям согласно Положению о порядке выдвижения кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по лёгкой атлетике для согласования с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта РФ.