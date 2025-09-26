Чемпион ОИ-2012 Уолкотт получит дипломатический паспорт после победы на ЧМ-2025

Олимпийский чемпион 2012 года Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго получит в знак признания его достижения и гордости за страну дипломатический паспорт, а также $ 500 тысяч призовых за свои успехи на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2025 в Токио (Япония), на котором Уолкотт одержал победу в соревнованиях по метанию копья, показав результат 88,16 м.

«Мы вручим Кешорну за это золото, в соответствии с политикой кабинета министров, $ 500 тыс. Предлагаем переименовать Северо-Восточный региональный многоцелевой спортивный комплекс в Сангре-Гранде в многоцелевой спортивный комплекс имени Кешорна Уолкотта.

Кроме того, мы считаем, Кешорн отлично справится с ролью спортивного посла Тринидада и Тобаго. Это звание даёт право на получение дипломатического паспорта, конечно, после положенной проверки соответствующими органами. Так вы сможете свободно путешествовать. Мы надеемся, что будете работать не только здесь, ведь вы сделали гордым весь Карибский регион», – приводит слова премьер-министра Тринидада и Тобаго Камлы Персад-Биссессар Trinidad Express.