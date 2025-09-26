Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Егор Щитковский завоевал третье золото на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Егор Щитковский завоевал третье золото на ЧМ по паралимпийскому плаванию
Комментарии

Россиянин Егор Щитковский выиграл в заплыве на дистанции 400 м свободным стилем в классе S13 (4.2,14). Серебряную медаль завоевал француз Алекс Портал (4.06,93), третье место занял его брат Килиан (4.11,14), также представляющий Францию.

Для Щитковского эта золотая медаль стала уже третьей на турнире. До этого он стал лучшим на дистанции 100 м вольным стилем в классе S13 и на дистанции 100 м баттерфляем в классе S13. Также россиянин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м свободным стилем в классе S13.

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября. Российские пловцы принимают участие в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android