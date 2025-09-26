Егор Щитковский завоевал третье золото на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Россиянин Егор Щитковский выиграл в заплыве на дистанции 400 м свободным стилем в классе S13 (4.2,14). Серебряную медаль завоевал француз Алекс Портал (4.06,93), третье место занял его брат Килиан (4.11,14), также представляющий Францию.

Для Щитковского эта золотая медаль стала уже третьей на турнире. До этого он стал лучшим на дистанции 100 м вольным стилем в классе S13 и на дистанции 100 м баттерфляем в классе S13. Также россиянин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м свободным стилем в классе S13.

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября. Российские пловцы принимают участие в нейтральном статусе.