Виктория Ищиулова выиграла серебряную медаль на ЧМ по паралимпийскому плаванию

Россиянке Виктории Ищиуловой удалось завоевать ещё одну медаль на Чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, проходящем в Сингапуре. На этот раз она взяла серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM8.

До этого Ищиулова уже дважды занимала второе место – на дистанции 100 метров на спине в классе S8 и на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S8. Также у неё есть золотая медаль – россиянка показала лучший результат (31,30) на дистанции 50 метров свободным стилем в классе S8.

Помимо Виктории, второе место в заплывах заняли Диана Кольцова и Владимир Даниленко. Оба завоевали серебро на дистанции 50 метров на спине в классе S2.

Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию завершится 27 сентября. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.