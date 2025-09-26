Скидки
Определились полуфинальные пары Кубка России — 2025 по пляжному футболу

Определились полуфинальные пары Кубка России – 2025 по пляжному футболу, который проходит с 18 по 28 сентября в Анапе. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Пляжный футбол. Мужчины. Кубок России – 2025, Анапа. Полуфинальные пары

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва);
КПРФ «Саратов» (Саратов) – «Лекс» (Санкт-Петербург).

Оба полуфинала пройдут 27 сентября. Первый начнётся в 14:00 мск, второй – в 16:00 мск.

Пляжный футбол. Мужчины. Кубок России – 2025, Анапа. Результаты четвертьфинальных матчей

«Локомотив» (Москва) – РНИМУ (Московская область) – 11:0;
КПРФ «Саратов» (Саратов) – «Крылья Советов» (Самара) – 6:2;
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – 7:6;
«Лекс» (Санкт-Петербург) – «Анапа» (Анапа) – 12:4.

