«КПРФ» обыграл екатеринбургскую «Синару» в рамках группового турнира Суперлиги

Комментарии

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл «Синару» (Екатеринбург) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу московского клуба.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
26 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
4 : 1
Синара
Екатеринбург
0:1 Шишкин – 4'     1:1 Безруков – 21'     2:1 Шведко – 30'     3:1 Дятлов – 31'     4:1 Асадов – 40'    

«КПРФ лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков в девяти матчах. «Синара» занимает третье место в таблице, имея в своём активе такое же количество очков, но уступая лидеру по дополнительным показателям. Отметим, что 18 очков также набрали футболисты «Норильского Никеля».

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югру» (Югорск).

