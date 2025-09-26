«КПРФ» обыграл екатеринбургскую «Синару» в рамках группового турнира Суперлиги

Мини-футбольный московский клуб «КПРФ» обыграл «Синару» (Екатеринбург) в матче группового турнира Бетсити чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу московского клуба.

«КПРФ лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков в девяти матчах. «Синара» занимает третье место в таблице, имея в своём активе такое же количество очков, но уступая лидеру по дополнительным показателям. Отметим, что 18 очков также набрали футболисты «Норильского Никеля».

Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела «Газпром-Югру» (Югорск).