Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, спортсмены выступят с флагом и гимном

Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, спортсмены выступят с флагом и гимном
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России, сообщает официальный сайт ПКР.

Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле. В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за — 55, 11 — воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77, 8 — воздержались. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.

Напомним, в 2022 году российские паралимпийцы планировали выступить на зимних Играх в Пекине, однако из-за событий на Украине Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать команду России к участию. В 2023 году на Генеральной ассамблее МПК было рассмотрено вопрос о членстве России и Беларуси в организации. Полностью приостановить их участие тогда не удалось — за это решение проголосовали 65 делегатов, против выступили 74. Тем не менее, ассамблея тогда приняла компромиссное решение: российские спортсмены могут принимать участие в международных турнирах под эгидой МПК, включая Паралимпийские игры в Париже, но исключительно в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе — без национальной символики и флага.

Ледовая тренировка паралимпийки Стеф Райд

Материалы по теме
Президент ПКР Рожков: на Паралимпиаде-2026 от России могут выступить до 17 человек
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android