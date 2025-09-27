Паралимпийцам России вернули флаг и гимн, Андреева — в 3-м круге Пекина. Главное к утру

Паралимпийский комитет России восстановлен в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета, пятая ракетка мира Мирра Андреева уверенно выиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине, обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» оформил пятую победу подряд в текущей регулярке КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».