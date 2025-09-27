Скидки
27 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, КХЛ, НХЛ, теннис, ПКР, паралимпийцы, волейбол

Паралимпийцам России вернули флаг и гимн, Андреева — в 3-м круге Пекина. Главное к утру
Паралимпийский комитет России восстановлен в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета, пятая ракетка мира Мирра Андреева уверенно выиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине, обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» оформил пятую победу подряд в текущей регулярке КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, спортсмены выступят с флагом и гимном.
  2. Мирра Андреева разгромила китаянку Чжу Линь и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине.
  3. «Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в овертайме.
  4. Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад» в матче Саудовской Про-Лиги.
  5. Дубль Кейна позволил «Баварии» разгромить «Вердер» в матче Бундеслиги.
  6. Гарри Кейн может перейти в «Реал» или «Барселону» — Sport Bild.
  7. «Тампа» победила «Каролину» в матче с 11 шайбами, у Кучерова результативный пас.
  8. «Флорида» сделала заявление о травме «крестов» у Баркова и о сроках его восстановления.
  9. «Коламбус» выставил вратаря Ивана Федотова на драфт отказов спустя 12 дней после обмена.
  10. Дубль Шипачёва принёс минскому «Динамо» победу над «Северсталью».
  11. «Зенит-Казань» в пяти партиях обыграл московское «Динамо» в Кубке Победы — 2025.
