Паралимпийцам России вернули флаг и гимн, Андреева — в 3-м круге Пекина. Главное к утру
Паралимпийский комитет России восстановлен в правах Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета, пятая ракетка мира Мирра Андреева уверенно выиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине, обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» оформил пятую победу подряд в текущей регулярке КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, спортсмены выступят с флагом и гимном.
- Мирра Андреева разгромила китаянку Чжу Линь и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине.
- «Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в овертайме.
- Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад» в матче Саудовской Про-Лиги.
- Дубль Кейна позволил «Баварии» разгромить «Вердер» в матче Бундеслиги.
- Гарри Кейн может перейти в «Реал» или «Барселону» — Sport Bild.
- «Тампа» победила «Каролину» в матче с 11 шайбами, у Кучерова результативный пас.
- «Флорида» сделала заявление о травме «крестов» у Баркова и о сроках его восстановления.
- «Коламбус» выставил вратаря Ивана Федотова на драфт отказов спустя 12 дней после обмена.
- Дубль Шипачёва принёс минскому «Динамо» победу над «Северсталью».
- «Зенит-Казань» в пяти партиях обыграл московское «Динамо» в Кубке Победы — 2025.
