Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские паралимпийцы будут выступать в нейтральном статусе на ЧМ по лёгкой атлетике

Российские паралимпийцы будут выступать в нейтральном статусе на ЧМ по лёгкой атлетике
Аудио-версия:
Комментарии

Российские паралимпийцы выступят на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в нейтральном статусе, несмотря на полное восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщили в пресс-службе ПКР.

«В качестве обоснования нашего нейтрального статуса Всемирная федерация параспорта ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран и учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее.

Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия, чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой IPC, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России. Все российские паралимпийцы должны соревноваться под флагом своей страны и, стоя на верхней ступени пьедестала почёта, слушать гимн Российской Федерации», — приводит слова представителя ПКР «Матч ТВ».

ЧМ-2025 проходит с 27 сентября по 5 октября в Нью‑Дели (Индия).

Материалы по теме
Официально
Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, спортсмены выступят с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android