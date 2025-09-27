Российские паралимпийцы будут выступать в нейтральном статусе на ЧМ по лёгкой атлетике

Российские паралимпийцы выступят на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в нейтральном статусе, несмотря на полное восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщили в пресс-службе ПКР.

«В качестве обоснования нашего нейтрального статуса Всемирная федерация параспорта ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран и учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее.

Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия, чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой IPC, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России. Все российские паралимпийцы должны соревноваться под флагом своей страны и, стоя на верхней ступени пьедестала почёта, слушать гимн Российской Федерации», — приводит слова представителя ПКР «Матч ТВ».

ЧМ-2025 проходит с 27 сентября по 5 октября в Нью‑Дели (Индия).