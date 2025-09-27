Скидки
Российская триатлонистка Исакова: на 99% уверена в своём участии в Олимпиаде-2028

Российская триатлонистка Исакова: на 99% уверена в своём участии в Олимпиаде-2028
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2025 по триатлону россиянка Диана Исакова высказалась о вероятности своего участия в Олимпийских играх – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

– Раньше я грезила Олимпийскими играми, а потом поняла, что это простая и реалистичная мечта. Либо я такая сильная, либо отбор такой, что туда легко попасть. И сейчас пытаюсь настроиться на что-то серьёзное, чтобы после той же самой Олимпиады не выгореть, а достичь ещё каких-то высот.

– Следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе. Готовы бороться за них?
– На 99% я уверена в своём участии в Олимпиаде-2028. Если ничего не изменится, то нас даже пустят в США. Ходят какие-то разговоры, – сказала Исакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

