Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это не самое главное». Российская триатлонистка Исакова — о выступлениях без флага

«Это не самое главное». Российская триатлонистка Исакова — о выступлениях без флага
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2025 по триатлону россиянка Диана Исакова высказалась о том, как она относится к выступлению на международных стартах без российского флага.

«Я в этом плане вообще не заморачиваюсь, потому что всё равно все знают, кто мы. Мне стоит заявиться в последний момент, как меня взглядом поедают, мол, опять эта русская приехала (улыбается). Да, были какие-то неприятные моменты после моего первого подиума на КМ в Венгрии в прошлом году, когда я расстраивалась по поводу комментариев в адрес русских. А сейчас эту тему уже никто не затрагивает – всё более-менее нормализуется.

Знаете, наличие флага и гимна — не самое главное, когда есть возможность реализоваться и стартовать, отбираться на Олимпийские игры», – сказала Исакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Материалы по теме
«Мозг выключила — включила ноги». Как в российском триатлоне появилась новая звезда
Эксклюзив
«Мозг выключила — включила ноги». Как в российском триатлоне появилась новая звезда
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android