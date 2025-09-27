«Это не самое главное». Российская триатлонистка Исакова — о выступлениях без флага

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2025 по триатлону россиянка Диана Исакова высказалась о том, как она относится к выступлению на международных стартах без российского флага.

«Я в этом плане вообще не заморачиваюсь, потому что всё равно все знают, кто мы. Мне стоит заявиться в последний момент, как меня взглядом поедают, мол, опять эта русская приехала (улыбается). Да, были какие-то неприятные моменты после моего первого подиума на КМ в Венгрии в прошлом году, когда я расстраивалась по поводу комментариев в адрес русских. А сейчас эту тему уже никто не затрагивает – всё более-менее нормализуется.

Знаете, наличие флага и гимна — не самое главное, когда есть возможность реализоваться и стартовать, отбираться на Олимпийские игры», – сказала Исакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.