Российская триатлонистка рассказала, что её пригласили на престижные старты в США

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2025 по триатлону россиянка Диана Исакова рассказала, что перед чемпионатом Европы её пригласили на крупный коммерческий старт в США, но ей пришлось отказаться из-за участия в европейском первенстве.

«В следующем году хочу попробовать совершить пробный визит в Америку на Суперлигу (серия коммерческих стартов. – Прим. «Чемпионата»). Меня и в этом году после победы на Кубке мира пригласили. Но с бухты-барахты у меня не было ни визы, ни времени. На Суперлигу накладывался чемпионат Европы. Я очень хотела поехать в Чикаго, но за неделю до Европы просто не могла. Никто не мог знать, какой бы я была после дороги, и мне рекомендовали отказаться. Но после очередной победы на КМ мне опять написали, предлагали даже билеты бизнес-класса, помощь с визой. Я пообещала им, что приеду в следующем году, заранее спланировав календарь», – сказала Исакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

26-летняя Исакова в мае впервые в карьере одержала победу на этапе Кубка мира по триатлону на соревнованиях в узбекистанском Самарканде.