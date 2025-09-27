Алексей Быченок высказался о решении МПК вернуть флаг и гимн России

Серебряный призёр Паралимпийских игр – 2014 российский биатлонист Алексей Быченок поделился ощущениями после того, как узнал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил в правах Российский паралимпийский комитет (РПК).

«Вау! Это очень круто! У меня самые позитивные эмоции. Жалко, что я своё пиковое время прожил в такой ситуации. Будем надеяться, что у ребят получится, а мы будем болеть, слушать гимн и смотреть на флаг. Очень приятная новость, прямо радостно», — сказал Быченок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее по итогам голосования на генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Сеуле, было принято решение о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России.