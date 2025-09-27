В Госдуме отреагировали на возвращение флага и гимна российским паралимпийцам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв оценил свежее решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить в правах Российский паралимпийский комитет (РПК).

«Это нельзя назвать радостью, потому что это справедливое решение. Жаль, что наших спортсменов отстранили на несколько лет. Мы помним, как Рожков и его команда периодически отстаивали интересы наших паралимпийцев, начиная с 2014 года. Всё это было незаконно, но Рожков и Минспорта провели колоссальную работу по восстановлению в правах всех наших спортсменов. Следующим этапом нужно будет добиться возвращения наших спортсменов на соревнования.

Мы понимаем, что это позитивное начало, но предстоит огромная работа. Ещё раз поздравляю всех наших спортсменов и спортивных руководителей! Проведена огромная работа. Было бы неплохо, если бы МОК посмотрел на своих коллег из паралимпийского комитета и поучился у них. Надеюсь, это будет хорошим сигналом для Ковентри и неопределившихся стран, которые ещё не понимают, что спорт должен присутствовать со всеми странами, независимо от их мировоззрения, цвета кожи, национальности и так далее», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.