«Заразы!» Российская триатлонистка рассказала, почему состригала маникюр перед стартом

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2025 по триатлону россиянка Диана Исакова рассказала, как ей пришлось состричь маникюр перед стартом из-за того, что она могла нанести травму соперницам во время плавательного этапа соревнований.

– Заразы! Они эти правила придумали только перед Иокогамой! А всего-то прошло два-три дня, как я сделала маникюр. А я же очень суеверная: ногти постригла, значит, потеряла чувство воды.

С ногтями я не расставалась с момента прихода в триатлон. А тут пришлось. У меня ни ножниц не было, ничего, а ногти в гель-лаке. Но сокомандница Валя помогла. И, слава богу, на плавание это в итоге не повлияло.

– Реально ли, что длинные ногти могут травмировать соперниц?

– Да, я и раньше об этом думала. Ими можно поцарапать или ещё что-то сделать. Просто я никогда никого не топила, не пакостничала. На международном уровне такой контакт непростителен, – сказала Исакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.