«Я не самая крутая». Российская триатлонистка Исакова высказалась о серебре ЧЕ-2025

Российская триатлонистка Диана Исакова рассказала, как она относится к завоеванию серебряной медали на чемпионате Европы – 2025, отметив, что не стоит останавливаться на достигнутом.

– И всё же вы стали первой россиянкой, добравшейся до медали чемпионата Европы. Каково это – быть самой крутой в стране?

– А я не самая крутая. Но это какие-то новые ощущения, ведь я даже не подозревала об этом (о том, что стала первой медалисткой ЧЕ из России. – Прим. «Чемпионата»). У нас были девушки, кто завоёвывал медали в категории U23 и на нестандартной дистанции, а на олимпийской дистанции, оказывается, вообще никого не было! Удивительно и приятно, но на этом нельзя останавливаться, – сказала Исакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

В августе 26-летняя Исакова завоевала серебро европейского первенства, который проходил в Стамбуле. На финише она уступила лишь представительнице Бельгии Йолин Вермейлен.