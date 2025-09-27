Губерниев: решение Международного паралимпийского комитета — хороший пример для МОК

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить в правах Российский паралимпийский комитет (РПК).

«Прекрасная новость! Я очень рад за наших спортсменов, тренеров и комитет. Люди проделали огромную работу по возвращению. Выступая с флагом и гимном, спортсмены дарят нам кучу эмоций. Это выстроенное и правильное решение, а также хороший пример для других федераций и Международного олимпийского комитета. Может быть, это решение эдаким локомотивом вытащит многие другие федерации, а мы вернёмся большой спортивной семьёй на мировые арены», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.